Wildvogel in Kamen : Feuerwehr rettet Bussard aus Notlage

Wildvogel in Kamen

Er wirkt nicht sehr glücklich in seinem Handtuch, aber die Feuerwehr hat diesem Bussard das Leben gerettet. Foto: dpa/-

Kamen Die Feuerwehr hat in Kamen im Kreis Unna einen Mäusebussard gerettet. Der Greifvogel hatte sich in einem Seil verheddert.

In einer Höhe von etwa sieben Metern hatte sich der Greifvogel in einer von einem Baum herabhängenden Schnur verfangen, wie die Feuerwehr am Freitagnachmittag mitteilte.