Kind im Kamener Bahnhof schwer verletzt : 31-Jähriger gesteht Flaschenwurf aus Partyzug jetzt doch

Der Partyzug in Greven, wo alle Insassen kontrolliert wurden. (Archiv).

Kamen/Dortmund Erneute Wende im Fall des Flaschenwurfs im Kamener Bahnhof: Der 31-jährige Tatverdächtige hat seine ursprüngliche Aussage bei der Polizei korrigiert. Ein kleines Kind war durch die Flasche schwer verletzt worden.

Der Mann kam am Montag auf eine Wache der Dortmunder Polizei und räumte ein, im betrunkenen Zustand die Whiskyflasche am Freitag unachtsam aus dem Zugfenster geworfen zu haben. Ihm sei dabei nicht bewusst gewesen, dass der schnell fahrende Zug sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe eines Bahnhofs befunden habe, sagte er der Polizei.