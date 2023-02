Brand in Einrichtung für Menschen mit Behinderung Weiterer Bewohner erliegt Verletzungen

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizeiangaben weiter an. Das Feuer war am späten Abend im Erdgeschoss einer Pflegeeinrichtung ausgebrochen, in der Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen leben. Etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner wurden nach dem Ausbruch des Feuers in Sicherheit gebracht.