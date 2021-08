Kalletal im Kreis Lippe : Mutter wegen Missbrauchsverdachts verhaftet - drei Kinder in Obhut

Kalletal Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs an ihren Kindern ist eine alleinerziehende Mutter in Kalletal festgenommen worden. Die 32-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Nach eigenen Angaben hatte die Polizei Bielefeld durch Auswertungen in einem Verfahren einer anderen Behörde Hinweise auf den Fall in Kalletal bekommen. Bereits vergangenen Mittwoch sei die 32-jährige Frau festgenommen und ihre Wohnung durchsucht worden. Die 5, 8 und 11 Jahre alten Kinder seien in Obhut genommen worden, teilte die Polizei mit.

Auch Datenträgerspürhunde seien zum Einsatz gekommen. Am Dienstag soll erneut durchsucht werden - mit Beamten einer Einsatzhundertschaft.

