In Kalletal nahe Bielefeld Arbeiter stürzt in riesiges Güllebecken und erstickt

Bei Reparaturarbeiten ist ein Arbeiter in Nordrhein-Westfalen in ein gefülltes Güllebecken gefallen und gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Mann nach ersten Erkenntnissen ein Mitarbeiter einer beauftragten Firma und reparierte am Dienstagabend das Dach des Güllesilos eines landwirtschaftlichen Betriebs in Kalletal nahe Bielefeld. Ein Kollege habe den abgestürzten Mann noch gesehen, ihn aber nicht retten können, sagte der Polizeisprecher. Die Feuerwehr pumpte demnach das rund 1500 Kubikmeter große Becken bis zum Morgen komplett aus und barg die Leiche des 43-Jährigen. Ermittlungen sollen jetzt klären, wie und warum der Mann stürzte.