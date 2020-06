Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz : Großbrand in Kalkar - Fitness-Studio erneut betroffen

Kalkar Keine acht Monate ist es her, als der Center Shop in Kalkar völlig ausbrannte, nun musste die Feuerwehr dort erneut ein Feuer löschen. Schadenshöhe und Ursache sind noch ungeklärt.

In der Nacht zu Mittwoch löste die Brandmeldeanlage des Fitness-Studios in dem Gebäude am Oyweg aus. Schon auf der Anfahrt war das Feuer zu sehen, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr Kalkar heißt. Deshalb wurden drei weitere Löschtrupps nachalarmiert. Das Flachdach des Gebäudes stand auf etwa 300 Metern in Flammen. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren drei Stunden im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.