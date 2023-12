„Helden der Kindheit“ Käpt’n Blaubär und Pinocchio ab Donnerstag auf Briefmarken

In der Briefmarken-Serie „Helden der Kindheit“ kommen jetzt auch Käpt’n Blaubär und Pinocchio zu Ehren. Käpt’n Blaubär wird eine Standardbrief-Marke mit 85 Cent zieren, Pinocchio eine Marke mit 100 Cent einen Kompaktbrief. Die Marken sind ab dem 7. Dezember erhältlich, wie die Deutsche Post am Dienstag in Bonn mitteilte.