Was Sie wissen müssen Ab wann empfindet der Mensch Kälte als Stress?

Am Donnerstagvormittag war es in Eslohe im Sauerland mit minus acht Grad am kältesten. Auf dem Kahlen Asten wurden zur selben Zeit minus 0,9 Grad gemessen – diese Diskrepanz sei einer leichten Inversionswetterlage geschuldet, sagt Bötzel. Generell sei es in den Tälern des Berglandes am kühlsten. Diese Temperaturen sind jedoch weit entfernt von den bundesweiten Extremwerten in dieser Woche. Spitzenreiter in Bezug auf das nächtliche Minimum war bisher Bad Berka in Thüringen mit minus 17,2 Grad.