Eiseskälte in NRW: Experten prognostizieren minus 11 Grad zum Wochenstart

Eiseskälte in NRW

Offenbach/Düsseldorf Schon jetzt beschweren sich viele über frostige Temperaturen, doch es wird noch deutlich kälter. Eine mehrwöchige Kältewelle könnte bevor stehen. In NRW wird auch Schnee immer wahrscheinlicher.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einer Kältewelle, die bis zu vier Wochen dauern könnte. „Ich habe es selten erlebt, dass alle Rechenmodelle so eindeutig auf eine gleiche Entwicklung hinweisen“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Freitag.

Besonders streng dürfte die Kälte demnach dort ausfallen, wo jetzt bereits Schnee liegt. Dort kann es den Prognosen zufolge in den Nächten minus zehn bis minus zwanzig Grad kalt werden. Auch andernorts könnte es vor allem nachts sehr frostig werden: „Tagsüber können die Temperaturen zwischen minus drei und vier Grad plus liegen, nachts zwischen minus elf Grad und Null Grad“, so Friedrich.