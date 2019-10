Zugriff in Serbien : Häftling aus JVA Werl nach monatelanger Flucht gefasst

Zugriff in Serbien

Mehrere Außenkameras hängen an zwei Lichtmasten der JVA in Werl.

Bielefeld Gut ein halbes Jahr nach seiner Flucht bei einem Ausgang ist ein als gefährlich eingestufter Häftling aus der JVA Werl gefasst worden. Der 32-Jährige hielt sich in Serbien auf.

Der 32-Jährige sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Dienstag. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Zuvor hatte das „ Westfalen-Blatt “ berichtet.

Nach dem Deutschen mit serbischen Wurzeln war europaweit gefahndet worden. Der Häftling war in der Justizvollzugsanstalt Werl in der Sicherungsverwahrung untergebracht. Bei einem Ausgang am 20. März entwischte er seinen zwei Begleitern.