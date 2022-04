Corona in NRW-Gefängnissen : So verlief die Pandemie hinter Gittern

Ein Gang mit Zellen in der JVA Düsseldorf. Dort sind bislang 123 Bedienstete an Corona erkrankt gewesen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Exklusiv Düsseldorf In den Gefängnissen in NRW haben sich in den vergangenen zwei Jahren Hunderte Insassen und Bedienstete mit Corona infiziert. Welche Justizvollzugsanstalten besonders betroffen gewesen sind - und wie der Pandemie-Alltag hinter Gittern aussieht.