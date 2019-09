Nach Tod von Syrer in JVA Kleve : Kommissarin hatte keine Zweifel an Identität von Amad A.

Kommissarin hatte keine Zweifel an Identität von Amad A.

Nach Tod von Syrer in JVA Kleve

Düsseldorf Wie konnte ein Unschuldiger verhaftet werden und nach einem Zellenbrand sterben? Im Untersuchungsausschuss zum Fall des Syrers Amad A. kommen weitere Zeugen zu Wort. Dabei kommt heraus: Obwohl es verschiedene Datensätze gab, wurden diese nicht abgeglichen.

Im Fall des Todes eines unschuldig inhaftierten Syrers hat eine Kriminalkommissarin nach eigenen Angaben zu keinem Zeitpunkt Zweifel an der Identität des Mannes gehabt. Sie habe bei einer Abfrage zu Amad A. im Computersystem Inpol im August 2018 zwar zwei Personendatensätze erhalten, diese aber nicht geöffnet, sagte die Kommissarin am Dienstag im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags in Düsseldorf. „Für mich war klar, dass sie zusammengehören, ich hatte nicht die geringsten Zweifel.“