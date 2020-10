JVA in Bielefeld : 46-Jähriger will ins Gefängnis – Bundespolizei hilft

Bielefeld Weil die JVA in Bielefeld einen 46 Jahre alten Mann seine Strafe nicht antreten lassen wollte, bat dieser die Bundespolizei um Hilfe – mit Erfolg.

Bielefeld (dpa/lnw) - Ungewöhnliche Unterstützung: Die Bundespolizei hat einem an der JVA in Bielefeld abgewiesenen 46-Jährigen geholfen, doch noch in das Gefängnis zu kommen. Der Mann habe zum Haftantritt keinen Ausweis bei sich gehabt, teilten die Beamten am Freitag mit.