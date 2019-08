42-Jähriger klettert über Gefängnismauer in Bochum : Ausgebrochener Häftling war teilweise unbeaufsichtigt

Bochum In der Nacht zu Freitag ist in Bochum ein Mann aus der Haftanstalt ausgebrochen. Er überwand dafür die fünf Meter hohe Gefängnismauer mit einer selbstgebauten Stangenkonstruktion. Nun kam heraus: Der Mann war unbewacht, als er Sportgeräte wartete.

In Bochum ist ein Häftling aus dem Gefängnis getürmt. Dem 42-Jährigen gelang es, am Donnerstagabend die fünf Meter hohe Mauer der Justizvollzugsanstalt Bochum zu überwinden, wie die Polizei mitteilte. Dann flüchtete er zu Fuß über die Karl-Lange-Straße in Richtung Castroper Straße. Wie die Polizei nun mitteilte, erklomm der Mann mit Hilfe einer Stangenkonstruktion die Mauer und sprang dann rund fünf Meter auf das Gelände vor der Haftanstalt hinab.

Für seine Flucht hat der Häftling wahrscheinlich seine Stellung als Sportwart ausgenutzt. Er habe nach bisherigen Erkenntnissen „Teile aus dem Sportbereich“ so zusammenmontiert, dass er sie als „Steighilfe“ benutzen konnte, um die fünf Meter hohe Gefängnismauer zu überwinden, sagte eine Sprecherin der Justizvollzugsanstalt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Um welche Teile es sich dabei genau handelte, sei noch unklar.

Der 42-Jährige sei für die Wartung der Geräte in der Turnhalle zuständig gewesen und dabei nicht permanent überwacht worden. Wahrscheinlich sei er am Donnerstagabend über ein Oberlicht im zweiten Stock auf ein Vordach gesprungen, von dort in den Innenhof gelangt und dann über die Mauer geklettert. In diesem Bereich gebe es keine Kameraüberwachung. Von dem 42-Jährigen fehlt seit seiner Flucht am Donnerstagabend weiter jede Spur.