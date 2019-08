Ausbruch aus Justizvollzugsanstalt Bochum : Häftling überwindet offenbar fünf Meter hohe Gefängnismauer

Bochum In der Nacht zu Freitag ist in Bochum ein Mann aus der Haftanstalt ausgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überwand er dafür die fünf Meter hohe Gefängnismauer. Wie, ist unklar. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

In Bochum ist ein Häftling aus dem Gefängnis getürmt. Dem 42-Jährigen gelang es nach ersten Erkenntnissen, am Donnerstagabend die fünf Meter hohe Mauer der Justizvollzugsanstalt Bochum zu überwinden, wie die Polizei mitteilte. Dann flüchtete er zu Fuß über die Karl-Lange-Straße in Richtung Castroper Straße.