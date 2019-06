Häftlinge aus der JVA Bielefeld : Überfällige Hafturlauber sitzen in S-Bahn statt im Knast

Überfällige Hafturlauber sitzen in S-Bahn statt im Knast

Dortmund Eigentlich hätten sie längst aus dem Hafturlaub zurück sein. Stattdessen wurden zwei Häftlinge, die unter anderem wegen Drogendelikten verurteilt sind, des nachts in der S1 entdeckt.

S-Bahn statt Knast: Die Bundespolizei ist in der Nacht zu Mittwoch bei einer Kontrolle in der S1 zwischen Bochum und Dortmund auf zwei Männer gestoßen, die eigentlich in der JVA Bielefeld hätten sitzen müssen.