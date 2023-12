Spektakulärer Juwelier-Einbruch in Mülheim Täter nutzen Auto als Rammbock

Unbekannte Einbrecher haben in Mülheim/Ruhr ein Auto als Rammbock benutzt und ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum geplündert. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages hätten sie mit dem gestohlenen Wagen die geschlossenen Schiebetüren am Eingang durchbrochen und seien dann mehrere Hundert Meter durch die Ladenstraße gefahren, teilte die Polizei in Essen am Mittwoch mit. Auch das Rolltor des Juweliers brachen die Täter brachial mit dem Wagen auf. Sie stahlen Uhren und Schmuck. Der Wert der Beute werde noch geklärt, sagte ein Polizeisprecher.