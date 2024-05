An NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Justiz klagt in Brandbrief — „400 Staatsanwälte fehlen“

Berufseinsteiger verdienten in einer mittelgroßen Anwaltskanzlei inzwischen mehr am Ende ihres Berufslebens in einem Beförderungsamt der Landesjustiz. NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) wolle nun zwar 120 Richterstellen in befristete Stellen für Staatsanwälte umwandeln und die Einstellungshürden herabsetzen. Die Verlagerung von Richterstellen auf die Staatsanwaltschaften werde aber nur neue Lücken in der Richterschaft reißen.