Verleihung am 1. September : Jurist Rothbauer und Organisation Mwatana erhalten Aachener Friedenspreis

Aachen Der Aachener Friedenspreis geht an den Menschenrechtsanwalt Holger Rothbauer und die Organisation Mwatana, die sich für Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Jemen einsetzt. Der Preis zeichnet Menschen und Gruppen aus, die sich für Frieden einsetzen.

Der Aachener Friedenspreis geht in diesem Jahr an den Tübinger Menschenrechtsanwalt Holger Rothbauer und die jemenitische Nichtregierungsorganisation Mwatana. Der Tübinger Jurist kämpfe vor Gericht seit Jahrzehnten gegen „illegale Waffenexporte“ deutscher Rüstungskonzerne und für eine rechtliche Neuaufstellung der deutschen Rüstungsexportkontrolle, erklärte der Verein Aachener Friedenspreis am Donnerstag. Mwatana dokumentiere zivile und kulturelle Zerstörungen im Jemen und unterstütze Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Die Verleihung findet traditionell im Anschluss an die Demonstration zum Antikriegstag am 1. September in der Aachener Aula Carolina statt.