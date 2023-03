„Jurassic World“-Ausstellung Auf Streichelkurs mit Baby-Dinos in Köln

Die Ausstellung „Jurassic World: The Exhibition“, die von Freitag (31. März) an im Odysseum zu sehen ist, erhebt nun den Anspruch, ihre Besucher in diese Welt zu verfrachten. Mit Dinos in Lebensgröße, einem Forschungslabor sowie Parkwärterinnen und Parkwärtern, die auch auf Nachfrage hin eisern darauf beharren, dass die Echsen echt seien. „Wenn Sie sie sehen würden - dann ist es schon zu spät. Die sind tatsächlich sehr schnell“, warnt etwa die Rangerin Erin, die neben einigen Velociraptoren steht, die Maulkörbe tragen. Auf die kritische Frage, ob das denn artgerecht sei, sagt sie: „Die sind ja nicht die ganze Zeit so. Die laufen normalerweise frei im Gehege rum.“