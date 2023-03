Himmelsspektakel über NRW Faszinierende Aufnahmen der Frühlingssternbilder

Vollmond wird am 7. März um 13.40 Uhr im Sternbild Löwe erreicht. Der Mond steht dabei nahe Regulus, dem bläulichen Hauptstern des Löwen. Schon am 3. März befand sich der Mond mit 405.888 Kilometer in Erdferne. Am 31. kommt er mit 404.919 Kilometer ein zweites Mal in Erdferne. Am 19. trennen uns nur 362.696 Kilometer von ihm, wenn er seinen erdnächsten Punkt passiert. Die Neumondphase tritt am 21. um 18.23 Uhr ein.