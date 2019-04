Blumen-Workshops und Cupcakes backen : Die Junggesellinnenabschiede von heute

Düsseldorf/Duisburg Mit Bauchladen und kitschigen Motto-Shirts verkleidet durch die Altstadt ziehen war gestern. Bräute von heute bevorzugen für ihren Abschied vom Junggesellinnendasein kreative Erlebnisse. Wir haben uns die Trends erklären lassen.

Im Juli war es dann soweit. „Morgens standen auf einmal meine Mädels in der Tür und haben mich überrascht“, erinnert sich die 25-Jährige. Zuerst wurde gemeinsam gefrühstückt, eine Fotografin wurde gebucht und hielt die letzten Momente in „Freiheit“ fest. Und dann ging es zum Blumenkranzworkshop. Mit acht Mädels wurden Blümchen gesteckt, was das Zeug hielt. Und das war genau nach Yvonnes Wünschen. „Es war einfach toll, allein unter uns Mädels Zeit zu verbringen und dann noch etwas gemeinsam zu gestalten“, sagt die Duisburgerin.

In ihrer Werkstatt in Düsseldorf-Benrath haben schon zahlreiche Junggesellinnen hübsche Blumenkränze gebastelt. „Oder Flowercrowns, wie man neuerdings sagt.“ Laut der Floristin schwappen immer mehr Trends aus Amerika zu uns rüber. Vor allem in den vergangenen drei Jahren habe es einen regelrechten Boom in der Hochzeitsbranche gegeben. „Die Brautmode ist sehr Bohème geworden, das spiegelt sich dann auch in den Aktivitäten der Junggesellinnenabschiede wieder“, sagt Seijsner-Ritter. Der Begriff „Boheme“ beschreibt einen künstlerischen Lebensstil. „Endlich wird man wieder Kreativ“, sagt die Floristin. Zudem habe sich auch der Trend der Nachhaltigkeit durchgesetzt. „Die Bräute und ihre Freundinnen wünschen sich Aktivitäten mit Substanz, etwas, wovon man noch länger was hat und was nicht alltäglich ist“, sagt die Floristin. Zudem sei ein Workshop eine schöne Möglichkeit, dass sich die verschiedenen Freundeskreise der Frauen besser kennenlernen. „Bei Altstadttouren kommen ja keine richtigen Gespräche zustande“, sagt Seijsner-Ritter.