Trotz Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY bisher keine Spur : Wo ist Scarlett? Junge Wanderin aus NRW seit zwei Jahren vermisst

Todtmoos/Bad Lippspringe Seit zwei Jahren wird eine junge Wanderin aus Nordrhein-Westfalen im Südschwarzwald vermisst. Wo ist Scarlett? Es gibt viele Hinweise - aber keine Spur.

Vor zwei Jahren verschwand die 26-jährige Scarlett S. aus Bad Lippspringe bei Paderborn bei einer Wanderung durch den Schwarzwald . Es gab wiederholt intensive Suchen, Hinweise und Zeugenbefragungen. Auch die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Vermisst“ thematisierte ihr Verschwinden. Doch von Scarlett fehlt weiter jede Spur. „Was mit der Vermissten passiert ist, ist nach wie vor unklar“, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen in Baden-Württemberg auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.

Die junge Frau wird seit dem 10. September 2020 vermisst. An dem Tag brach sie von Todtmoos zur letzten Etappe ihrer Schwarzwaldtour über den Schluchtensteig auf. Aufnahmen einer Supermarkt-Überwachungskamera zeigen sie am Morgen noch beim Einkaufen. Dann verliert sich ihre Spur.

Die Polizei schließt nicht aus, dass Scarlett S. in dem steilen, unwegsamen und mit Schluchten durchzogenen Waldgebiet verunglückte. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht. Ermittelt wird aber in alle Richtungen. Die Polizei untersuchte auch einen Hinweis, wonach Zeugen auf einem Parkplatz bei Wehr die junge Frau noch gesehen haben wollen.

Seit der Ausstrahlung der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ Ende Juni sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft 170 Hinweise eingegangen. In 25 Fällen wollen Leute die junge Frau am Tag ihres Verschwindens oder noch danach gesehen haben. „Einige Hinweise sind bereits bekannt und wurden vor der Ausstrahlung durch die Sendung „Aktenzeichen XY“ abgeklärt“, so die Staatsanwältin. Es gab Hinweise zu gefundenen Gegenständen, abgelegenen Hütten oder gefährlichen Stellen entlang des Wanderwegs. Teilweise seien aber auch nur Vermutungen über den Verbleib der Wanderin angestellt worden.