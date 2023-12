Junge Christen in NRW „Ein Leben ohne Glauben kann ich mir nicht vorstellen“

Früher war ein Leben ohne christlichen Glauben für den Großteil der Gesellschaft undenkbar: Man war katholisch oder evangelisch, besuchte jeden Sonntag den Gottesdienst, in der Schule gab es für alle das Fach Religion und irgendwann ging man zur Konfirmation oder Firmung. Der Glaube an Gott spendete Trost, Kraft und Mut. Doch dann wurden sich immer mehr Menschen der Schattenseiten der Kirche bewusst. Sexueller Kindesmissbrauch, die Sichtweise auf Homosexualität, laute Kritik an der Institution und ihren Oberhäuptern – das Vertrauen in die Kirche bröckelt, und zwar bis heute.