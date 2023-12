Einem Radfahrer gefolgt Junge Hündin fährt im Zug alleine von Detmold nach Bielefeld

Nach einer über 30 Kilometer langen Zugfahrt ohne ihren Besitzer ist eine Hündin am Hauptbahnhof in Bielefeld gelandet. Weil die Bundespolizei die Telefonnummer des Halters in ihrem Halsband entdeckte, fanden die 13 Monate alte Mischlingshündin Liva und ihr Besitzer am Donnerstag wieder zueinander, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Zugreisender hatte das Tier auf der Zugfahrt in seine Obhut genommen. Aus den Riemen seiner Aktentasche hatte er laut Mitteilung eine Leine gebastelt und das Tier dann auf die Wache gebracht. In Bielefeld musste die Hündin dann für eine Stunde in Polizeigewahrsam, bevor der 42-jährige Besitzer mit dem Taxi aus Detmold kam.