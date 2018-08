Jundullah: Ministerium besorgt über Kinderpuppen im Salafisten-Look

Köln Die versuchte Einflussnahme reicht offenbar bin in die Kinderzimmer hinein: Über Internet-Netzwerke werden in Deutschland Puppen im Salafisten-Look zur Indoktrination von Kleinkindern vertrieben.

„Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz stellt bereits seit längerer Zeit fest, dass in sozialen Netzwerken Produkte für Kinder angeboten werden, die den rückwärtsgewandten Salafismus symbolisieren. Dazu gehören auch solche Puppen“, bestätigte ein Sprecher von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Nach Recherchen des WDR sitzt die Herstellerin und Vertreiberin der Puppen in Köln.