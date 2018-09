Sorge um Kindeswohl: Jugendämter mussten 2017 deutlich öfter aktiv werden als im Vorjahr

Düsseldorf 39.478 mal mussten die Jugendämter in NRW 2017 beurteilen, ob ein Kind in einer Familie gut behandelt wird oder nicht. Das war 12,8 Prozent häufiger als im Vorjahr. Vor allem eine Stadt sticht heraus.

In den meisten Fällen waren die Kinder zwischen zehn und 17 Jahren alt (36,6 Prozent), wenn 2017 eine akute Kindeswohlgefährdung bestand. 26,3 Prozent der betroffenen Kinder waren jünger als drei Jahre. Das geht aus der Statistik des Landesamtes für Statistik IT NRW hervor.

Demnach wurden in ganz NRW in 39.478 Fällen eine Einschätzung wegen Verdachts auf Kindeswohlgefährdung vorgenommen.

Demnach kam es in Essen zu besonders vielen Einschätzungen durch die Jugendämter. Obwohl die Stadt weniger Einwohner hat als Düsseldorf und Dortmund, wurden hier mehr Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung gemeldet - und auch mehr tatsächliche Vorfälle entdeckt. Auffällig ist auch: In Essen ist die Zahl der Fälle, bei denen Amt tatsächlich aktiv werden musste, deutlich höher als in anderen Städten.