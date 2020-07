Fälle in Nordrhein-Westfalen : Mehr Prüfungen des Kindeswohls durch Jugendämter

Fälle in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf Jugendämter in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr häufiger das Wohlergehen von Kindern in den Familien geprüft. Häufigste Gründe waren Anzeichen von Vernachlässigung und Misshandlungen.

2019 waren die Behörden in 49.707 Fällen gefragt - eine Zunahme von 14,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. In 14,3 Prozent oder 7094 Fällen stellte das Jugendamt dann auch eine akute Gefährdung des Kindeswohls fest.