NRW-Statistik : Jugendämter nehmen weniger Kinder in Obhut

Düsseldorf Nach Deutschland reisen deutlich weniger unbegleitete Flüchtlinge ein. Das schlägt sich in den Statistiken der Jugendämter nieder.

Knapp 15.000 Jungen und Mädchen sind im vergangenen Jahr von nordrhein-westfälischen Jugendämtern in Obhut genommen worden., teilte das statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Die insgesamt 14.502 Inobhutnahmen seien von Jugendämtern durchgeführt worden, wenn in Eil- und Notfällen ein unmittelbares Handeln zum Schutz der Kinder und Jugendlichen nötig gewesen sei.