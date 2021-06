8,8 Prozent weniger als 2019 : Jugendämter in NRW nahmen 2020 weniger Kinder in Obhut

Jugendämter in NRW nahmen 2020 weniger Kinder in Obhut

Ein Kind und eine Erwachsene gehen Hand in Hand: Das Jugendamt in NRW hat 2020 weniger Kinder aus ihren Familien genommen (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf Die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen haben 2020 deutlich weniger Kinder und Jugendliche in Obhut genommen als im Jahr davor. Meistens war Überforderung der Eltern die Ursache.

Die Zahl der Schutzmaßnahmen sei auf 12.308 gesunken, erklärte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch in Düsseldorf. Das waren 8,8 Prozent weniger als 2019, als die Jugendämter in 13.503 Fällen Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorläufig aus der Familie in Obhut genommen hatten.