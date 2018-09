Jürgen Sator verlässt den Landesvorstand NRW der Tafel

Essen Aus Frust über Kritik aus den eigenen Reihen hat der Chef der Essener Tafel, Jörg Sartor, seinen Posten im Landesverband abgegeben. Sartor war bundesweit bekannt geworden, weil die Essener Tafel einen Aufnahmestopp für Ausländer eingeführt hatte.

Sartor kritisierte in der „Welt am Sonntag“ wiederum Kritik an Kollegen von anderen Tafeln. Man dürfe nicht den Ansatz verfolgen, „ohne uns verhungern die Menschen in der Stadt“. Es sei Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass Menschen nicht verhungerten. An einem Kongress der Tafeln am Freitag in Berlin nahm der Essener nicht teil. „Da wird mir zu viel süßer Schmus erzählt“, sagte er. „Da sind diese ganzen Sozialfuzzis, die mich damals auch so kritisiert haben.“