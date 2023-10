Brennelemente aus Versuchsreaktor Jülichs Bürgermeister plädiert für Atommüll-Verbleib in Jülich

In der Debatte um den möglichen Transport von Atommüll nach Ahaus hat sich Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs für einen Verbleib der 152 Castor-Behälter in seiner Stadt ausgesprochen. „Ich könnte mir auch ein Zwischenlager in Jülich vorstellen“, sagte der Parteilose am Samstag in WDR 5. In seiner Kommune gebe es die Expertise, schließlich gebe es dort seit den 50er-Jahren ein Atom-Forschungszentrum und der Lagerungsspezialist JEN sei vor Ort. Hinzu komme, dass die Jülicher Bevölkerung das Thema „unaufgeregt“ betrachte. „Daher würde es sich ein Stück weit anbieten, hier ein Zwischenlager zu bauen.“