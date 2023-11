Im Garten ertappt Jülicher schlägt potenzielle Einbrecher mit Schaufel in die Flucht

Im nordrhein-westfälischen Jülich hat ein Hauseigentümer eigenhändig drei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Der 57-Jährige fuhr gerade mit dem Auto in seine Einfahrt, als er einen dunkel gekleideten Mann über das Gartentor klettern sah, teilte die Polizei Düren am Sonntag mit. Er sei hinterhergelaufen bis zum Innenhof und habe dort zwei weitere Vermummte gesehen.