Vorfall im Schwimmbecken Fünf Mädchen im Freibad in Jülich mutmaßlich unsittlich berührt

Ein 17-Jähriger aus Düren und ein 30-Jähriger aus Jülich sollen am Samstagnachmittag (29. Juni 2024) in einem Freibad in Jülich fünf Mädchen unsittlich berührt haben. Das teilte die Polizei Düren am Montag (1. Juli) mit. Demnach haben sich die 13 und 14 Jahre alten Mädchen in einem Schwimmbecken aufgehalten. Der Jugendliche und der 30-jährige Mann befanden sich ebenfalls im Becken und sollen laut Polizeiangaben dort die fünf Mädchen unsittlich berührt haben.