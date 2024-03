„Nicht jeder Castor-Transport ist vermeidbar“ Atomkraftgegner protestieren gegen Castor-Transporte nach Ahaus

Atomkraftgegner haben am Dienstag (5. März 2024) in Jülich gegen geplante Transporte von Castor-Behältern mit radioaktivem Abfall ins westfälische Ahaus protestiert. Vor dem Grünen-Bürgerbüro in Jülich hatten sie aus Protest das Bild eines Lastwagens mit einem Castor-Behälter aufgestellt. In einem Neubau in Jülich, der heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht, wäre der strahlende Müll viel besser aufgehoben, erklärten die Initiativen. Sie forderten die NRW-Landesregierung von CDU und Grünen dazu auf, mehr Initiative für diese Option zu ergreifen und so weitere Transporte von Atommüll in das Zwischenlager für radioaktive Abfälle im Münsterland zu vermeiden.