Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft Sorge vor Anschlägen auf Pro-Israel-Demos

Die vielen Demonstrationen, die es seit den Terrorangriffen auf Israel in NRW gegeben hat und weiter geben wird, stellen die Polizei vor große Herausforderungen. „Am Wochenende war alles an Polizei in NRW im Einsatz; dazu gab es Unterstützung durch Kräfte aus Bayern, was selten der Fall ist“, hieß es. Das Demonstrationsgeschehen sei aber nach bisherigem Verlauf beherrschbar. So gab es bislang 54 pro-palästinensische Versammlungen, Demonstrationen und Kundgebungen (acht weitere sind bereits angekündigt; darunter eine Kundgebung in Düsseldorf am 4. November vom selben Organisator wie am vergangenen Samstag) und 68 pro-israelische Versammlungen, Demonstrationen und Kundgebung (sieben weitere sind angekündigt).