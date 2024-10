Krieg im Nahen Osten NRW-Polizei verstärkt Schutz jüdischer Einrichtungen

Die Sicherheitsbehörden wappnen sich für mögliche Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf Nordrhein-Westfalens Straßen. So hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwochmorgen per Erlass an alle Kreispolizeibehörden des Landes herausgeben lassen, dass alle jüdischen Einrichtungen noch stärker bestreift werden sollen als ohnehin schon.