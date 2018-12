Schöne Tradition oder längst überholt?: „Knecht Ruprecht ist nicht mehr zeitgemäß“

Mitglieder der Nikolausgilde beim Entsendungsgottesdienst in Friedrichshafen. Foto: dpa/Felix Kästle

Düsseldorf Heute kommt der Nikolaus. Mit dabei ist häufig sein böser Knecht. Weil dieser die Kinder ängstige, passe er nicht mehr in das heutige Erziehungsbild, meint Grünen-Politikerin Josefine Paul. Psychologen geben ihr recht.

Er ist der böse Gegenspieler des barmherzigen Nikolaus. Knecht Ruprecht soll unartige Kinder bestrafen und sie zu Frömmigkeit und Fleiß ermahnen. Er hat eine Rute im Gepäck, mit der er austeilt, wenn die Kinder sich nicht benommen haben, besagt die Legende. Der Knecht führt den Höllenfürst in seinem Namen. „Precht ist die alte Bezeichnung für Teufel“, sagt Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti. Und der Sack, den er trägt und in den die unartigen Kinder gesteckt werden, symbolisiere den Höllenschlund sowie den kinderfressenden schwarzen Mann. Auch heute wird er den Nikolaus wieder begleiten.

Mit dieser Tradition müsse in der Form endlich Schluss sein, fordert Josefine Paul, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Düsseldorfer Landtag und Sprecherin für Kinder- und Familienpolitik. „Knecht Ruprecht ist nicht mehr zeitgemäß. Er passt nicht mehr in das heutige Bild der Kindererziehung“, sagte Paul unserer Redaktion. Kinder sollten am Nikolaustag keine Angst haben, das sei eine schöne Tradition, auf die man sich freuen sollte. „Kindern sollte man grundsätzlich nie drohen. Darunter fällt auch die Drohung mit Knecht Ruprecht (Wenn du nicht artig warst …), die man nicht aussprechen sollte“, erläuterte Paul, die sich auch im Kinderschutzbund engagiert.