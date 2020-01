Joline wird vermisst : 14-Jährige seit Oktober aus Klinik in NRW verschwunden

14-Jährige seit Oktober aus Klinik in NRW verschwunden

Kassel/Herdecke Ende Oktober ist die 14-jährige Joline S. bereits aus einer Klinik in Herdecke verschwunden. Jetzt hat ihre Familie aus Hessen eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mädchen.

Die Polizei sucht nach der vermissten 14-jährigen Joline S. und bittet dabei um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen stammt aus Vellmar in Nordhessen, hielt sich aber zuletzt zur Behandlung in einer Klinik in Herdecke auf.