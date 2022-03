Apotheker warnen vor Einnahme : Jodtabletten in NRW ausverkauft

Düsseldorf Um für eine Nuklearkatastrophe vorzusorgen, haben sich viele Menschen mit Jodtabletten eingedeckt. Die Einnahme ist aber nicht nur sinnlos, sondern auch gesundheitsgefährdend. Schilddrüsenkranken fehlen dagegen die Medikamente.

Die Angst vor einem atomaren Angriff auf Westeuropa und vor einem Unfall in einem der ukrainischen Atomkraftwerke hat dazu geführt, dass Jodtabletten in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht mehr lieferbar sind. „Das ist eine schlimme Situation“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, „denn Patienten mit einer Schilddrüsenerkrankung können aktuell nicht versorgt werden.“ Nicht einmal mehr die Rohstoffsubstanz Kaliumjodid, mit der Jodlösungen zur Desinfektion oder hochdosierte Jodidlösungen hergestellt werden, sei noch zu bekommen. Dabei sind die in Apotheken erhältlichen Jodtabletten im Fall eines nuklearen Unfalls oder Erstschlags vollkommen nutzlos. Die Apotheken rufen daher dazu auf, nur noch Jodidtabletten in den Apotheken zu kaufen, wenn sie medizinisch notwendig sind.