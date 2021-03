Corona-Regeln ignoriert : Jobverbot für Heimleiterin aus Porta Westfalica weiter rechtens

Eine Altenpflegerin geht mit einer Seniorin durch einen Flur in einem Altenheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Münster Die Leiterin eines Seniorenpflegeheimes darf nach wiederholten Verstößen gegen Hygienevorgaben nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster weiter nicht beschäftigt werden. Im Dezember hatte es in ihrer Einrichtung einen Corona-Ausbruch gegeben.

Die Frau habe ihre Vorbildfunktion als Leiterin der Einrichtung in Porta Westfalica nicht wahrgenommen und sich wiederholt über Regeln des Gesundheitsamtes des Kreises Minden-Lübbecke hinweggesetzt, teilte das Gericht am Montag mit.

Der Kreis hatte am 23. Januar 2021 die Weiterbeschäftigung der Frau untersagt. Der Heimbetreiber zog in der ersten Instanz per Eilverfahren vor das Verwaltungsgericht Minden und bekam Recht. Das OVG hob diese Entscheidung jetzt auf. Der Beschluss ist nicht anfechtbar.