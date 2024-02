US-Moderatoren-Legende Warum Jimmy Kimmel über Gelsenkirchen spottet

Dann richtete sich Kimmel direkt an Trump: „Wie groß ist Ihre Bekanntheit in Tokio, in Singapur? Wie groß ist Ihre Bekanntheit in Gelsenkirchen, Deutschland?“ Dort tritt Swift im Juli 2024 an drei Abenden in der Veltins-Arena auf, in die mehr als 62.000 Zuschauer passen. „Und das, obwohl noch nie irgendjemand etwas von Gelsenkirchen, Deutschland, gehört hat. Vielleicht existiert es nicht einmal“, spottete Kimmel.