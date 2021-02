Videos der NRW-Polizei : Land zahlt 2675 Euro Lizenzgebühren für „Jerusalema Challenge“

Für die Musik in den Videos fielen Lizenzgebühren an. Foto: Polizei Märkischer Kreis/Screenshot Facebook Polizei Märkischer Kreis

Düsseldorf Das NRW-Innenminsiterium muss für Videos im Rahmen der sogenannten „Jerusalema Challenge“ mehrere Tausend Euro an Lizenzgebühren aufbringen. Ein Behördenvertreter wertet die Maßnahme dennoch als großen Erfolg.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat für Videos der Polizei ihm Rahmen der „Jerusalema Challenge“ genau 2675 Euro an Lizenzgebühren an Warner Music gezahlt. Ein Ministeriumsvertreter verdeutlichte im Innenausschuss des Landtags, dass sich das rentiert habe: Allein das Video der Polizei im Märkischen Kreis, bei dem unter anderem die Spurensicherung zu dem Pop-Song tanzte, habe fast 10 Millionen Menschen erreicht. Das sei ein riesiger Social-Media-Erfolg für eine Behörde.

Bei der „Jerusalema Challenge“ tanzen Rettungskräfte, Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten oder Bürogemeinschaften zu dem eingängigen Song der südafrikanischen Künstler DJ Master KG und Nomcebo Zikode. Die Internet-Videos sollen Hoffnung in der Corona-Pandemie machen. Warner Music war nachträglich in vielen Fällen in Lizenzgebührenverhandlungen eingetreten und war dafür im Internet vielfach kritisiert worden.