Wegen niederländischer Drogenmafia Japanisches Außenministerium veröffentlicht Sicherheitshinweis für NRW

Hintergrund des Hinweises sind die jüngsten Ereignisse rund um die sogenannte „Mocro-Mafia“ aus den Niederlanden. Nach einer Explosion vor einem Geschäftshaus in der Düsseldorfer Innenstadt am 11. Juli prüfte die Polizei Verbindungen mit vorausgegangenen Detonationen in Köln, Engelskirchen und Duisburg. Die Polizei Köln, die in der Sache federführend ist, hat die Ermittlungen übernommen. Die Aufmerksamkeit richtet sich insbesondere auf Mitglieder der „Mocro-Mafia“. Unter diesem Begriff werden Drogenhändler aus dem Nachbarland zusammengefasst, die teils eine marokkanische Herkunft haben. Sie sollen auch für eine brutale Geiselnahme verantwortlich sein, die die Polizei zuvor in Köln beendet hatte.