Besonders gefährlich für Pferde und Rinder Giftiges Jakobskreuzkraut breitet sich in NRW aus

Wie die Landwirtschaftskammer NRW informiert, ist das Gift der Pflanze kumulativ. Das bedeutet, dass Tiere, die das Kraut fressen, meist nicht sofort erkranken, sondern sich das Gift in ihren Körpern anreichert. Besonders betroffen seien Pferde und Rinder, etwas weniger anfällig sind Schafe und Ziegen. Die Giftstoffe reichern sich in der Leber langsam an und führen dann zu den chronischen Krankheitsprozessen. Und: Die Pflanze ist nicht nur im frischen Zustand giftig, die Giftstoffe werden auch nach Heu- und Silagebereitung nicht abgebaut.