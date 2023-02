Jahrestag des Ukraine-Krieges Tausende zu Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück erwartet

Es soll ein starkes Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg nicht nur in der Ukraine sein: Am Freitag wollen mehrere Tausend Menschen zwischen den beiden Städten Münster in Nordrhein-Westfalen und Osnabrück in Niedersachsen eine Menschenkette bilden. In beiden Universitätsstädten startet jeweils ein Abschnitt der Menschenkette an den historischen Rathäusern. Die Menschenkette soll am Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine gebildet werden. Laut den Organisatoren gab es bis Donnerstag mehr als 16 500 Anmeldungen.