Mögliche Demonstrationen am Jahrestag Polizei will gegen „Z“-Symbol vorgehen

Das Symbol „Z“ kennzeichnet russische Militärfahrzeuge in der Ukraine. Darüber hinaus gilt der Buchstabe als Propagandazeichen für die Unterstützung des Angriffskrieges. Häufig ist das Z mit Bezug zum Angriffskrieg auf Kleidung oder an Hausfassaden zu sehen. In Deutschland ist die Verwendung des Symbols in diesem Zusammenhang strafbar, da es die Billigung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges darstellt. Nach Auskunft des NRW-Innenministeriums kann das Aufbringen eines „Z“ den Tatbestand der Belohnung und Billigung von Straftaten erfüllen. Eine Auswertung hat für NRW ergeben, dass landesweit insgesamt 219 Fälle mit dem Symbol erfasst wurden.