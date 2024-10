„Blutvergießen muss ein Ende haben“ NRW gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel am Jahrestag

Bereits am Wochenende hatte es Demonstrationen gegeben. An einer propalästinensischen Demo am Samstag in Düsseldorf beteiligten sich laut Polizei mehr als 1.000 Menschen. An einem proisraelischen Gedenkmarsch beteiligten sich am Sonntag in der Landeshauptstadt laut Polizei knapp 1.000 Menschen. Auch in anderen Städten, wie etwa Köln, wurde am Sonntag demonstriert.