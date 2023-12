Kuriose Blaulicht-Einsätze 2023 in NRW Kinder verpfeifen Drogen-Papa, Katze sperrt Besitzer aus, Einbrecher schläft ein

Erst Opfer, dann Gefängnis: Ein anderer kurioser Zufall: Weil sein Auto aufgebrochen wurde, wird ein 20-Jähriger in Remscheid wohl für viele Jahre ins Gefängnis kommen. Zwei Autoknacker hatten sich im Mai an seinem Wagen zu schaffen gemacht. Die Polizei erwischte sie auf frischer Tat. Doch viel spannender für die Beamten war der Blick in das aufgebrochene Fahrzeug: Es war voll mit Drogen und Waffen. Der 20-jährige Halter kam ins Gefängnis.