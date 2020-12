Geisterspiel, Tönnies und Kommunalwahlen : Der NRW-Rückblick auf das Jahr 2020

Düsseldorf Das Jahr 2020 lässt augenscheinlich nur wenige Themen abseits der Pandemie zu. Dennoch ist in Nordrhein-Westfalen eine Menge passiert, das nicht direkt mit dem Coronavirus zu tun hat. Wir blicken zurück.

Auch ohne Corona-Pandemie gab es in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 so einiges, dass einen Rückblick lohnt. Das Jahr begann mit dem furchtbaren Brand des Affenhauses im Krefelder Zoo, bei dem mehr als 50 Tiere sterben. Das Tagebergbaugebiet Garzweiler wird immer wieder von Protestaktionen lahmgelegt. Düsseldorf versucht mit dem „Düsselland“ eine Pandemie-taugliche Kirmes und mitten in der Kölner Altstadt landet ein Heißluftballon. Was sonst noch los war, können Sie sich in unserer Bilderstrecke ansehen.